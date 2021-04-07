Инкассатор случайно застрелил коллегу в Нижнем Новгороде

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели в Нижнем Новгороде работника логистической компании, которого застрелил его коллега.

Региональное СУ СКР сообщает в среду, что утром 7 апреля на ул. Минеева во время инструктажа в логистической компании, занимающейся перевозками грузов, один из сотрудников выстрелил в другого.

В результате 23-летний пострадавший скончался, говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что фирма занимается инкассацией, а выстрел из пистолета, по предварительным данным, произошел случайно.