Встреча Путина и Лукашенко проходит в Ново-Огареве

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вечером накануне саммита ОДКБ пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию Ново-Огарево.

Путин, открывая встречу, заметил, что находится в постоянном, буквально не прекращающемся контакте со своим визави. "У нас с вами контакты вообще постоянные - не прекращаются, по-моему", - с улыбкой обратился к Лукашенко российский президент.

Белорусский лидер утром прибыл в РФ с рабочим визитом.

На среду намечено заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в котором примут участие и Путин, и Лукашенко.