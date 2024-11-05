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Бывший сенатор Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья

Об этом просила и прокуратура

Бывший сенатор Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья
Борис Шпигель в Басманном суде
Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы освободил от отбытия наказания председателя совета директоров ГК "Биотэк", бывшего сенатора Бориса Шпигеля, осужденного по делу о коррупции.

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"Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство осужденного об освобождении от отбытия наказания по состоянию здоровья", - сообщили в суде.

В суде прокуратура поддержала позицию защиты, настаивающей на освобождении осужденного.

Измайловский суд в январе 2024 года приговорил экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и Шпигеля к 12 и 11 годам колонии строгого режима соответственно. Также им были назначены штрафы по 450 057 000 рублей каждому. Обоих осужденных суд лишил наград. Оба не признали вину.

Белозерцев был признан виновным в получении особо крупной взятки и незаконном обороте оружия (ч. 6 ст. 290 УК, ч. 1 ст. 222 УК), Шпигель - в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Согласно фабуле дела, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги взятку в виде денег и наручных часов на общую сумму более 30 млн рублей.

Шпигель находился под стражей с марта 2021 года. В ОНК не раз говорили, что у него проблемы с сердцем и что его нужно освободить из-под стражи в связи с состоянием здоровья.

Хроника 21 марта 2021 года – 05 ноября 2024 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Биотэк Измайловский суд Борис Шпигель Иван Белозерцев Преображенский суд Пензенская область
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