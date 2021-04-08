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Глава СКР поручил проверить сообщения о свалке частей тел в Иркутске

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СКР по Иркутской области проверить информацию СМИ о свалке частей тел на территории промышленной базы в Иркутске, сообщается на сайте СКР.

СМИ сообщают, что жителей Ленинского района Иркутска возмущают следы крови рядом с контейнерами, где хранятся перед утилизацией ампутированные части тел и органы, а также другие медицинские отходы.

"В СМИ отмечается, что такие отходы могут быть источником различных болезней, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование", - говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил проанализировать ситуацию "с учетом возможного нарушения прав граждан" и при наличии достаточных оснований провести процессуальную проверку.

Прокуратура Иркутской области сообщает, что по данному факту организована проверка исполнения хозяйствующими субъектами законодательства об отходах и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе проверки в контейнере на территории промбазы по улице Розы Люксембург в Ленинском районе Иркутска были "обнаружены пакеты с биологическими отходами", говорится в сообщении. Эти отходы хранятся там в ожидании утилизации одной из местных компаний, которая работает на договорной основе, уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проводит проверку по информации СМИ, а также по поступившему обращению жителя Ленинского района.

СКР Иркутская область Иркутск Александр Бастрыкин

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