Уроженцы Тывы и Киргизии подрались в центре Петербурга

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Конфликт с дракой произошел утром в понедельник в центре Петербурга, есть раненые.

Задержаны 14 предполагаемых участников, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По предварительной информации, около 5 утра в понедельник у бара на Садовой улице произошла массовая драка между уроженцами республики Тыва и Киргизии. В результате конфликта четверо попали в больницу с резаными ранами.

Другие подробности инцидента устанавливаются.