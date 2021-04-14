В Якутии при пожаре погибла пожилая пара

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Тела пожилых мужчины и женщин были обнаружены в сгоревшем доме в селе Суола Мегино-Кангаласского района Якутии, организована проверка.

"Процессуальная проверка проводится по факту обнаружения в сгоревшем от пожара доме тел 64-летнего мужчины и его 57-летней супруги. Пожар обнаружил сосед, который не смог проникнуть в дом из-за сильного задымления. Дверь дома была заперта изнутри на крючок", - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии.

Уточняется, что на телах погибших не обнаружены иные телесные повреждения, кроме как от пожара. На месте работают следователи, сотрудники полиции и МЧС.

Назначены судебно-медицинские, химическая, электротехническая, пожарно-техническая экспертизы.