Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 15.04В России 4 675 153+8 944В мире 138 259 845+817 025

Байден заявил, что мог ввести более жёсткие санкции против РФ, но не стал

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон мог ввести более жесткие санкции против России, но он предпочел не делать этого.

"Я четко сказал президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше, но я решил не делать этого. Я выбрал пропорциональность", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

Джо Байден США РФ

Новости по теме

Новости

Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Байден напомнил, что всегда был против "Северного потока 2"

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ

РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

Польша объявила "персона нон-грата" трех российских дипломатов

Что произошло за день: четверг, 15 апреля

Киев выразил протест из-за закрытия РФ части акваторий Черного моря

Президент США объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России

Минфин США назвал 25 российских компаний из нового санкционного списка

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

США ввели санкции против ряда россиян из-за Крыма

Банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');