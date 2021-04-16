Что случилось этой ночью: пятница, 16 апреля

Продление приостановки авиасообщения с Великобританией, подыгрывание Великобритании обвинениям США в "кибератаках", запрет останавливать автомобили с российскими номерами в Абхазии без веских причин

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ. Байден заявил во время выступления в Белом доме, что сейчас настало "время деэскалации" в российско-американских отношениях. Также он добавил, что мог ввести более жесткие санкции против РФ, но не сделал этого. Отвечая на вопросы журналистов про строительство "Северного потока 2", президент США напомнил, что давно выступает против него, однако отметил, что вопрос о строительстве "по-прежнему обсуждается".

- Посольство РФ сочло, что Лондон подыгрывает обвинениям США в "кибератаках". Российская дипмиссия считает опубликованный 15 апреля пресс-релиз МИДа Великобритании о "разоблачении вредоносной кибердеятельности российских спецслужб" попыткой подыграть США "в ущерб обоюдовыгодным двусторонним отношениям с Россией".

- РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно. В сообщении штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции говорится, что решение принято для защиты здоровья населения. Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением там нового штамма COVID-19.

- Украинский флот обвинил РФ в создании препятствий в Азовском море. На странице Генштаба ВС Украины в Facebook сообщается, что катера ФСБ России попытались помешать боевому дежурству ВМС Украины. Россия пока никак не прокомментировала предполагаемый инцидент.

- Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа. В траурной процессии будут участвовать 30 человек. Помимо королевы Елизаветы II, детей и внуков церемонию посетят племянники королевы, а также родственники принца Филиппа.

- В Абхазии запретили останавливать автомобили с номерами из РФ без веских причин. В МВД Абхазии сообщили, что во время летнего туристического сезона российские туристы должны иметь возможность спокойно ездить по территории республики и посещать достопримечательности.