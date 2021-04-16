Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Часовня Святого Георгия Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Список приглашенных на торжественную траурную службу включает 30 человек, сообщается на сайте Букингемского дворца.

В субботу в 14:40 (16:40 мск) гроб с телом принца Филиппа будет вынесен из часовни Виндзорского замка. Процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка, полковником которого был принц Филипп в течение 42 лет, направится в сторону часовни Святого Георгия. За гробом пройдут все четверо детей герцога - принцы Чарльз, Эндрю, Эдуард и принцесса Анна, а также его внуки принцы Уильям и Гарри. Похороны пройдут на территории Виндзорского замка. Из-за коронавирусных ограничений максимальное число участников траурной церемонии ограничено 30 персонами.

Помимо королевы Елизаветы II, детей и внуков церемонию посетят племянники королевы, а также родственники принца Филиппа, в том числе наследный принц Баденский Бернхард и Филипп Гогенлоэ-Лангенбургский и другие.

По окончании службы гроб с телом герцога Эдинбургского опустят в королевский склеп. Архиепископ Кентерберийский произнесет благословение, и хор споет Национальный гимн. Порядок торжественной церемонии дворец также опубликован на сайте дворца.

Похороны будут транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.

Принц Филипп умер в возрасте 99 лет в Виндзоре. Герцог Эдинбургский не дожил двух месяцев до своего юбилейного дня рождения – 10 июня.

Он родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.