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Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ

Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов работать конструктивно с Россией, в особенности - в тех областях, где это выгодно Вашингтону.

"Там, где для США есть интерес в работе с Россией, мы должны и будем это делать", - отметил он, выступая в Белом доме.

Президент США выразил надежду на возможность "наладить приемлемый вариант взаимодействия".

"Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия - это обдуманный диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться вперед по этим направлениям", - добавил он.

Президент США Джо Байден также заявил, что состоявшийся на этой неделе телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был "искренним и уважительным".

"Я был искренен и уважительно настроен, разговор также был искренним и уважительным", - отметил он, выступая в Белом доме. Американский лидер добавил, что обе страны несут "значительную ответственность за глобальную стабильность".

США Джо Байден

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