Президент США надеется, что сможет наладить взаимодействие с РФ
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов работать конструктивно с Россией, в особенности - в тех областях, где это выгодно Вашингтону.
"Там, где для США есть интерес в работе с Россией, мы должны и будем это делать", - отметил он, выступая в Белом доме.
Президент США выразил надежду на возможность "наладить приемлемый вариант взаимодействия".
"Сейчас время деэскалации. Дальнейшие действия - это обдуманный диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться вперед по этим направлениям", - добавил он.
Президент США Джо Байден также заявил, что состоявшийся на этой неделе телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был "искренним и уважительным".
"Я был искренен и уважительно настроен, разговор также был искренним и уважительным", - отметил он, выступая в Белом доме. Американский лидер добавил, что обе страны несут "значительную ответственность за глобальную стабильность".