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РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня

РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
Аэропорт Шереметьево
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Россия еще на полтора месяца - до 1 июня включительно - продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года", - сообщили в оперштабе журналистам в четверг.

В сообщении говорится, что решение принято "для обеспечения защиты здоровья населения".

Ранее принятое оперштабом решение о приостановке авиасообщения с Великобританией действовало до 16 апреля включительно.

В оперштабе напомнили, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года сначала до 12 января 2021 года в связи с выявлением там нового штамма COVID-19, затем решение было продлено до 1 февраля, потом до 16 февраля, 16 марта и 16 апреля.

В РФ до Нового года был выявлен единственный носитель "британского" штамма.

Между тем, по данным, озвученным главой Роспотребнадзора в понедельник, в России выявлено уже 128 случаев заражения "британским" штаммом. Все случаи имеют завозное происхождение, преимущественно, заболели россияне, вернувшиеся из Турции и Танзании.

В связи с этим, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, приостановив все чартерные рейсы, и приостановила полеты самолетов в Танзанию.

Великобритания Россия

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