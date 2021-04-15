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CNN узнал, что Байден предупреждал Путина о планах ввести санкции

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе недавнего телефонного разговора предупредил российского лидера Владимира Путина о неизбежности санкций, сообщает корреспондент телеканала CNN Кейтлан Коллинз со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

"Президент Байден сказал президенту Путину во время их телефонного разговора на этой неделе, что санкции неизбежны, говорит высокопоставленный представитель администрации, уточняя, что Кремль не ответил на приглашение США на саммит в третьей стране", - написала Коллинз в твиттере.

Агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника отмечает, что США пытаются избежать дальнейшего обострения отношений с Россией. Источник также заявил, что некоторые действия Вашингтона против России "останутся внешне незаметными", и отметил, что саммит с участием Путина и Байдена был бы необходим, чтобы определить "стабильные" дальнейшие шаги.

В телефонном разговоре во вторник, 13 апреля, Байден, как сообщалось, предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с ответом спешить не будет.

В четверг власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать 10 сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне, говорилось в обнародованном в четверг заявлении Белого дома.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. Как говорится в сообщении ведомства, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Джо Байден Владимир Путин США

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