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Песков заявил, что ответ на санкции США будет зависеть от Путина

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Москва планирует ответить на новые санкции США по принципу взаимности, последнее слово - за президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос о сроках и характере ответных шагов Песков сказал: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим".

"Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул Песков.

При этом в Кремле позитивно восприняли совпадение точек зрения президентов РФ и США по поводу необходимости деэскалации отношений двух стран, но отметили отсутствие совпадения позиций о необходимости выстраивать эти отношения на взаимовыгодной основе и с учетом интересов друг друга.

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В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать слова Байдена, который заявил, что наступило время для деэскалации отношений с Россией.

"Вы знаете, что о целесообразности выстраивания, нормализации и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно, это его убежденная позиция. Он неоднократно говорил, что мы готовы настолько развивать наш диалог, насколько к этому готовы наши визави", - ответил Песков.

"В этом плане, действительно, это позитивно, что здесь точки зрения двух глав государств совпадают", - продолжил представитель Кремля.

При этом, продолжил Песков, точки зрения двух президентов "не совпадают в понимании в том, чтобы выстраивать отношения на взаимовыгодной основе и с учетом интересов друг друга - здесь, наверное, вряд ли можно говорить о совпадении взглядов".

Кроме того, он подчеркнул, что "неприемлемым остается санкционное пристрастие наших американских визави".

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России в ответ на "злонамеренную деятельность" РФ, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму. США приняли решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга, в рамках которых банкам США с 14 июня запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

США Россия Дмитрий Песков Владимир Путин

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