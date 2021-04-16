Кремль не сомневается в эффективности экономического блока кабмина в условиях санкций

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя влияние американских санкций на экономику России, заявили, что не сомневаются в эффективности деятельности экономического блока правительства страны.

"Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечиваются макростабильность, наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно, поводов сомневаться в их эффективности мы не видим", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, выдержит ли российская экономика новые санкции, введенные США.

Песков в ходе общения с журналистами также заявил, что Москва планирует ответить на новые санкции США по принципу взаимности, последнее слово - за президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне, 15 апреля, власти США объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, ограничительные меры были введены в отношении госдолга РФ. Как сообщил Минфин США, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.