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В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО
Фото: Alexander Aksakov/Getty Images

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в 2020 году 12 иностранных неправительственных организаций были признаны нежелательными в России, это 40% от всех подобных решений, принятых с момента вступления соответствующего закона в силу.

"Возрастает значение работы по защите интересов государства от иностранного вмешательства. За прошедший год признана нежелательной в России деятельность 12 иностранных и международных неправительственных организаций", - сказал Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, в которой принял участие президент РФ Владимир Путин.

Краснов отметил, что "это 40% от всех таких решений за все шесть лет действия закона".

Генпрокуратура РФ

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