Песков заявил, что иностранцев не должно волновать здоровье Навального

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Состояние здоровья российских заключенных не должно интересовать представителей других государств, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его спросили, как Кремль отреагировал на предупреждение советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что если оппозиционер Алексей Навальный умрет в колонии, Россия столкнется с последствиями.

"Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории РФ не может и не должно быть темой для их интереса", - сказал Песков.

Сам пресс-секретарь не располагает данными о состоянии Навального, но не может принять на веру слова журналистов "о каком-то критическом состоянии".

Его также спросили, как реагирует Владимир Путин на письма муниципальных депутатов и зарубежных деятелей культуры с призывом допустить к Навальному его врача.

"Ему докладывается об этих фактах. В данном случае я не могу сказать о какой-то реакции. Безусловно, это не может стать поводом для каких-то действий президента, - сказал Песков. - Президент в данном случае не может предпринимать какие-то действия в отношении мониторинга здоровья заключенных. Есть ФСИН, есть определенный регламент для этого. В тюрьмах все эти процессы строго регламентированы".



Песков не в курсе, проверял ли Путин утверждения о допуске врача к Навальному и соблюдении его гражданских прав.

Его также спросили, интересует ли Путина данная конкретная ситуация. "Президент занимается подготовкой к Посланию Федеральному Собранию. Это чрезвычайно важное для всех нас мероприятие, для всей нашей страны", - ответил пресс-секретарь главы государства.

Навальный с середины марта находится в колонии в Покрове. В конце марта его адвокаты стали говорить, что у него ухудшается состояние здоровья, болит спина, а ноги теряют чувствительность. 31 марта стало известно, что оппозиционер объявил голодовку, требуя, чтобы к нему пустили названных им врачей. 19 апреля во ФСИН сообщили, что его перевели в туберкулезную больницу в колонии во Владимире.