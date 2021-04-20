Прокуратура проверит сообщения о гибели рыбы в свердловском водохранилище

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Природоохранная прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о массовой гибели рыбы в Нейво-Рудянском водохранилище (Свердловская область).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, специалисты будут привлечены для установления причины массового мора рыбы.

К проверке прокуратура привлекла специалистов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также областного "Центра экологического мониторинга и контроля".