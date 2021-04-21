Двое детей утонули в Нижегородской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Тела двух девочек 2013 года рождения нашли в пруду в Шатковском районе Нижегородской области в ночь на 21 апреля. Об этом сообщило региональное следственное управление СКР.

Следствие уточнило, что погибшие были двоюродными сестрами. Девочки вышли на прогулку вечером 20 апреля и не вернулись домой.

"Последний раз их видели около 18 часов возле пруда", - отметили в сообщении.

По факту исчезновения детей было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе поисков тела девочек были найдены в пруду без видимых телесных повреждений. По предварительной версии, дети утонули.