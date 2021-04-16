Кэшбэк на туры по России можно будет получить до 15 июня

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Кэшбэк на туры по России можно будет получить до конца действия третьего этапа программы 15 июня, сообщает в пятницу пресс-служба Ростуризма.

"Граждане могут продолжать покупать туры и проживание с кэшбэком без ограничений в установленные сроки, то есть до 15 июня, с датой поездки до 30 июня", - заявили в ведомстве.

Ранее туроператоры заявляли, что из-за высокого спроса выделенных правительством 2 млрд рублей не хватит на весь срок действия программы, так как уже к началу апреля россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей и получили более 800 млн рублей в виде кэшбэка. По их оценкам, при существующих темпах продаж деньги закончатся примерно к 25 апреля. В Ростуризме не подтвердили, но и не опровергли эти расчеты туроператоров.

Представители туркомпаний на этой неделе попросили правительство выделить дополнительные средства на программу кэшбэка, чтобы туристы, планирующие участвовать в акции, не остались разочарованными тем, что деньги кончились раньше срока.

По их оценкам, спрос на туры по России дополнительно вырастет из-за закрытия Турции и Танзании.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа распродажи туров 2 млрд рублей. Согласно ее условиям, размер кэшбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кэшбэк за туры будет начисляться туристам до исчерпания этой суммы. Третий этап распродажи начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.