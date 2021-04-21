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Газ взорвался в многоквартирном доме в Калининграде

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в многоквартирном доме в Калининграде в среду. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Алексей Баранов.

По предварительной версии, взрыв газа произошел примерно в 12:00 (13:00 по Москве) на первом этаже многоквартирного дома на улице Леонова.

В результате в одной из комнат были выбиты оконные рамы, в других – стекла. Вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Есть пострадавший, он госпитализирован.

При ликвидации пожара из дома эвакуированы 30 человек. На месте работают сотрудники МЧС, полицейские и медики. Выясняются причины происшествия.

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