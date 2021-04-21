Песков объяснил, почему за прошлый год заработал больше Путина

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему в прошлом году его доход оказался выше, чем у президента России Владимира Путина.

"Дело в том, что по-разному начисляется зарплата, разные доходы от банковских вкладов, от средств в управлении. У меня есть вклады, от которых я получаю проценты, денежные средства в управлении", - сказал Песков. При этом он добавил, что у него как у госслужащего есть сильные ограничения, в частности, по закону ему нельзя покупать иностранные акции и облигации. Песков подчеркнул, что не только он заработал больше, чем глава государства.

Также Песков в эфире радио "Эхо Москвы" подтвердил, что у Путина тоже есть банковские вклады.

На прошлой неделе были обнародованы сведения о доходах и имуществе президента. В 2020 году Путин получил 9,9 млн рублей дохода, говорится в его декларации о доходах и имуществе, а Песков - 12,5 млн рублей.