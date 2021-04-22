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В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID-19
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 996 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ вновь приблизился к отметке в 9 тысяч за сутки, такие колебания между отметками в 8 и 9 тысяч наблюдаются с начала текущего месяца.

По выздоровлении из больниц выписаны 8 934 человека, от коронавируса умерли 397 пациентов.

В Москве за сутки в столице выявлено 2 704 новых случая COVID-19, 54 человека и 1 907 человек выздоровели. Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Тыве и Чукотском АО (по два случая), в Еврейской АО и Ненецком АО (по одному).

Еще 682 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 590 - в Московской области, 237 - в Ростовской области, 193 - в Нижегородской области, 190 - в Самарской области, 170 - в Воронежской области, 151 - в Иркутской области, 138 - в Саратовской области, 119 - в Свердловской области, 116 - в Красноярском крае, 112 - в Челябинской области, 105 - в Волгоградской области, 102 - в Пермском крае, 101 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

С момента распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 736 тыс. 121 случаев коронавирусной инфекции, 107 103 умерших и 4 млн 361 тыс. 807 выписанных.

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