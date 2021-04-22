Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на треть

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Около 2,7 тысячи случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, это больше, чем накануне, примерно на 36%, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в Москве за сутки зафиксировали 2 704 случая COVID-19. Накануне сообщалось о 1 988 инфицированных. Таким образом, за 24 часа заболеваемость увеличилась более чем на треть.

Четверг стал первым с 19 апреля днем, когда в городе вновь выявили больше 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции. До этого в течение двух суток фиксировали менее 2 тыс. заболевших.

За все время пандемии COVID-19 перенесли 1 072 740 москвичей.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 1 907 жителей города, в общей сложности от коронавируса вылечились 977 880 человек.

Скончались за сутки в Москве 54 пациента с коронавирусом. Всего болезнь привела к смерти 17 866 жителей города.

Накануне сообщалось о выздоровлении 1 744 и смерти 58 москвичей с коронавирусом.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.