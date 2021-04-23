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Бывший депутат Госдумы заочно приговорен к пяти годам колонии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Валерия Панова к пяти годам колонии общего режима за пособничество превышению должностных полномочий (ч. 5 ст. 33 - п. "в" ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный находится в международном розыске.

Его заочно обвинили, объявили в розыск и заочно арестовали в 2015 году по уголовному делу, которое впоследствии расследовалось вместе с делом о преступном сообществе, превышении полномочий и провокациях преступлений в отношении бывших сотрудников антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), в том числе начальника управления Дениса Сугробова.

По данным "Коммерсанта", следствие считает, что Панов помог сотрудникам ГУЭБиПК принудить к совершению невыгодной сделки немецкого бизнесмена Владимира Райзвиха, будучи ее конечным бенефициаром. "Коммерсантъ" и "Челябинск.Ру" сообщали, что к Панову были претензии и в связи с делом об убийстве бывшего вице-мэра города Троицка Челябинской области Федора Сахарова.

На сайте "Единой России" говорится, что Панов - член партии с 2003 года, был депутатом Госдумы 4-го и 5-го созывов.

Валерий Панов Госдума Единая Россия Мосгорсуд Денис Сугробов Федор Сахаров

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