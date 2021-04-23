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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
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Роспотребнадзор за неделю выявил 255 зараженных британским штаммом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В России за прошедшую неделю выявили 255 зараженных британским штаммом коронавируса и 25 - южноафриканским, сообщила президенту Владимиру Путину глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эти случаи выявили среди 12 тысяч образцов в 85 регионах.

"Распространенность достаточно большая", - отметила Попова.

По ее словам, в большинстве этих случаев вирус привезли из-за рубежа, но при этом не обнаружено ни одного тяжелого случая, а 23 контактных человека в настоящее время находятся под наблюдением.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что за въезжающеими установлен контроль не только в авиапортах, но и судоходных, автомобильных и пешеходных пунктах пересечения границ.

"Проводимые мероприятия позволяют не допустить взрывного, массированного распространения мутировавших вирусов. Исходя из всего комплекса знаний об эпидемиологической ситуации в РФ, можно говорить об отсутствии каких-то очень опасных тенденций развития эпидпроцесса - при условии соблюдения всех сегодняшних требований. Маски, соцдистанция, дезинфекция - все должно соблюдаться даже в сегодняшнем теплеющем времени", - подчеркнула Попова.

Хроника 09 января 2020 года – 23 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор коронавирус Анна Попова Владимир Путин

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