В Москве второй день подряд COVID заболели больше 2,5 тыс. человек

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Более 2,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за последние сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2502 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2704 заразившихся. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 202 случая. Тем не менее, второй день подряд суточное число заболевших превышает 2,5 тыс.

За сутки коронавирус привел к смерти 57 человек. С начала пандемии скончались 17 923 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 123 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 980 003 человека.

Накануне сообщалось о 1907 выписанных и 54 скончавшихся.

Общее число случаев инфицирования COVID-19 в Москве на 23 апреля составляет 1 075 242.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.