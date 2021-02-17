Мэрия Москвы не согласовала "Марш Немцова" из-за COVID-19

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Департамент региональной безопасности Москвы не согласовал заявку Партии народной свободы ("Парнас") о проведении марша памяти Бориса Немцова 27 февраля. Оранизаторам отказали из-за действующих ограничений на массовые мероприятия в условиях пандемии COVID-19, объяснили "Интерфаксу" в департаменте.

В пресс-службе партии сказали, что оргкомитет снова инициирует проведение марша после отмены коронавирусных ограничений.

Заявку на шествие 15 февраля в мэрию подали председатель партии Михаил Касьянов, его заместитель Константин Мерзликин и сопредседатель московского отделения партии Михаил Шнейдер.

По словам Касьянова, цели акции - почтить память Немцова, выразить поддержку арестованному Алексею Навальному, потребовать его освобождения и освобождения всех политзаключенных, а также призвать власти провести свободные выборы.

Шнейдер отмечал, что если им акцию не согласуют, оргкомитет снова соберется и обдумает дальнейшие действия.

Участник оргкомитета акции, глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин сообщил, что в приемную мэра Москвы передадут обращение к Сергею Собянину с просьбой не мешать людям возлагать цветы на месте убийства Немцова на Большом Москворецком мосту. Яшин уточнил, что возложение цветов будет проходить с 13 до 15 часов 27 февраля, а в 23:31 того же дня на месте убийства будет объявлена минута молчания.

Сооснователь партии "Парнас", оппозиционер Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Каждый год в память о нем проходят согласованные шествия.