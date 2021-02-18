Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 109 902 859+395 451

Во Владивостоке не разрешили митинг памяти Немцова

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти не согласовали проведение 27 февраля во Владивостоке акции памяти Бориса Немцова из-за пандемии, сообщили в правительстве Приморского края.

"Организаторам предложено подать уведомление после снятия режима повышенной готовности, введенного для борьбы с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Уведомление об акции в департамент внутренней политики Приморья подавали представители "Яблока". Они собирались провести митинг численностью до 1000 человек.

Ранее аналогичные акции по той же причине отказались согласовать в Москве и Челябинске.

Бывший губернатор Нижегородской области, вице-премьер, депутат Госдумы и оппозиционер Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В годовщину его смерти проводились акции его памяти. Их до 2021 года согласовывали.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

6
Приморье Владивосток Борис Немцов Москва Челябинск

Новости по теме

Новости

Социологи выявили новые "пандемические" страхи у российской молодежи

Набиуллина заметила нелегальные попытки банков нарастить доходы

Глава Крыма назвал терактом водную блокаду полуострова

Атомный крейсер "Адмирал Лазарев" отправили на утилизацию

Атомный крейсер "Адмирал Лазарев" отправили на утилизацию
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 13,4 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 13,4 тыс. новых случаев коронавируса

Сторонники украинской неонацистской группировки задержаны в Воронеже

Следователи будут ждать нового решения суда первой инстанции по поводу проверки по факту госпитализации Навального

Минфин доработает проект новой добровольной накопительной пенсионной системы

МИД увидел вмешательство в дела РФ в требовании ЕСПЧ освободить Навального

Что произошло за день: среда, 17 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');