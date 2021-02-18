Во Владивостоке не разрешили митинг памяти Немцова

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти не согласовали проведение 27 февраля во Владивостоке акции памяти Бориса Немцова из-за пандемии, сообщили в правительстве Приморского края.

"Организаторам предложено подать уведомление после снятия режима повышенной готовности, введенного для борьбы с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Уведомление об акции в департамент внутренней политики Приморья подавали представители "Яблока". Они собирались провести митинг численностью до 1000 человек.

Ранее аналогичные акции по той же причине отказались согласовать в Москве и Челябинске.

Бывший губернатор Нижегородской области, вице-премьер, депутат Госдумы и оппозиционер Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В годовщину его смерти проводились акции его памяти. Их до 2021 года согласовывали.