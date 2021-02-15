Власти Челябинска не разрешили проводить "Марш Немцова" из-за COVID-19

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Челябинская не согласовала марш памяти Бориса Немцова 27 февраля, сославшись на угрозу распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном отделении "Яблока". Партии "Яблоко" и "Парнас" - заявители акции.

В "Яблоке" обратили внимание, что массовые мероприятия в регионе разрешены при условии, что участники будут держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метра и что заполняемость площадок не превысит 60%. Политики говорят, что заявленная численность марша и митинга была ниже этих показателей, поэтому отказ чиновников они обжалуют в суде.

Также в "Яблоке" напомнили, что в Челябинске 13 февраля прошла массовая "Лыжня России".

Бывший вице-премьер и экс-губернатор Нижегородской области, один из основателей "Парнаса" Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В память о нем в конце февраля проводятся шествия.