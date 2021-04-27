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На борьбу с пандемией в этом году РФ уже выделила 265 млрд рублей

В 2020 году на эти цели было направлено более 609 млрд рублей, заявила Татьяна Голикова

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Более 609 млрд рублей направлено из бюджета РФ на борьбу с пандемией коронавируса в 2020 году, в этом году направлено уже 265 млрд, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За 2020 год на цели борьбы с пандемией и на поддержку здравоохранения (...) из федерального бюджета было направлено 609 млрд рублей. 265 млрд мы уже направили на эти цели в этом году", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Она отметила, что усилия были направлены не только на поддержку системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, но и на поддержку граждан и экономики.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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