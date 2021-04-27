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В РФ до конца мая планируют выпустить в оборот 57 млн доз COVID-вакцин

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В РФ до конца мая 2021 года планируется выпустить в гражданский оборот 57 млн доз вакцин от коронавируса, сообщается в итоговом отчете Минздрава РФ за 2020 год.

Уточняется, что в регионах организовано 4,9 тыс. пунктов вакцинации от COVID-19 в медицинских организациях и более 1,3 тыс. мобильных прививочных пунктов. На данный момент в регионах привито от коронавируса более 8 млн человек, из которых 45% - граждане в возрасте 60 лет и старше.

23 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила, что в стране произведено почти 28 млн комплектов доз вакцины, 15 млн из них уже введено в гражданский оборот. Она добавила, что разницу между произведенным и введенным в оборот количеством вакцины составляют препараты, которые находятся в процессе контроля качества.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент применяется в основном препарат "Спутник V", в начале апреля в регионы начала поступать "ЭпиВакКорона", ожидается подключение к вакцинации "КовиВака".

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Хроника 09 января 2020 года – 27 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Коронавирус

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