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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28Заразились
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Впервые с сентября в РФ за сутки выявили менее 8 тыс. случаев COVID-19

Впервые с сентября в РФ за сутки выявили менее 8 тыс. случаев COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Еще 7 848 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Впервые с начала текущего года количество новых заболевших коронавирусом в России опустилось на уровень менее 8 тыс., что сопоставимо с показателями конца сентября 2020 года: 27 сентября было выявлено 7 тыс. 867 новых случаев COVID-19, после этого наблюдался устойчивый рост, сегодня же Россия находится в фазе снижения и стабилизации.

Скончались за сутки 387 человек, общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 109 367.

Поправились и выписаны 4,41 млн пациентов, в том числе 8 420 за последние сутки.

Новые случаи регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 1840. В Петербурге - 723.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО, Ненецком АО, Республике Алтай, в Тыве и Чукотском АО - по одному случаю.

С начала пандемии в РФ было выявлено 4,78 млн случаев инфицирования. По этому показателю Россия остается на пятом месте в мире, уступая США (32,17 млн), Индии (17,99 млн), Бразилии (14,44 млн), Франции (5,59 млн). По данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции 4,71 млн заражений.

Хроника 09 января 2020 года – 28 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
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