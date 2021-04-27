Достижение коллективного COVID-иммунитета в РФ ожидается в сентябре

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Коллективный иммунитет от коронавируса в РФ может быть достигнут в сентябре 2021 года, при этом в разных регионах эта дата может меняться в зависимости от темпов вакцинации, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ.

Голикова уточнила, что сформирована эпидемиолого-математическая модель достижения коллективного иммунитета в целом по России и по отдельным регионам. Модель учитывает факторы, которые связаны с эпидемиологическим распространением инфекции, с административными решениями и мощностями вакцинации.

"Каждый регион в своем личном кабинете имеет полную информацию о том, как развивается у него ситуация (...) Эта модель в зависимости от изменения этих составляющих движется или вправо, или влево", - добавила Голикова.