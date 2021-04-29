Госдума рассмотрит поправки, меняющие процесс принятия нового жилья

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы планируют 11 мая рассмотреть в первом чтении законопроект, по которому граждане могут быть лишены права не принимать у застройщика квартиру с недостатками. Глава комитета по собственности Николай Николаев рассказал, что депутаты готовы уточнить текст поправок, чтобы избежать двоякого толкования во взаимоотношениях граждан и строителей.

"Если есть какое-то двойное толкование или что-то непонятно, давайте поработаем над более четкими формулировками", - предложил Николаев в ходе заседания комитета 29 апреля.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце марта. Согласно действующему законодательству, гражданин до подписания передаточного акта на квартиру вправе потребовать от застройщика составления еще одного акта, в котором должны быть указаны недочеты и несоответствия квартиры установленным требованиям. Застройщик должен безвозмездно устранить эти недостатки "в разумный срок", либо соразмерно уменьшить цену договора, либо возместить гражданину расходы на устранение недостатков. До того, как застройщик выполнит одно из этих действий, гражданин мог отказываться от подписания передаточного акта на квартиру.

Предлагаемое лишение покупателя такого права вызвало вопросы как у экспертов, так и у депутатов. Комитет по финансовому рынку Госдумы в своем отзыве на законопроект заявил, что данная норма нуждается в существенной доработке, так как повлечет снижение уровня защиты дольщиков.

Николаев - один из авторов законопроекта и не согласен с тем, что норма убирает право дольщика отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов.

"Не надо забывать про существование у нас Гражданского кодекса и Конституции РФ. Никто и никогда не может заставить человека подписать документ, с которым он не согласен", - ранее указывал Николаев.