Депутаты согласились лишить граждан права не принимать новую квартиру с недостатками

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю и лишит граждан права отказаться принять квартиру с недостатками.

Законопроект № 1134552-7 исключает из закона о долевом строительстве положение о праве покупателя отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире. Поправки в палату внесла группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по собственности Николаем Николаевым.

При обсуждении законопроекта депутат Николай Коломейцев обратил внимание парламента на то, что несколько статей предложенного документа ущемляют права дольщиков, а не защищают их.

"Ну, например, предлагается лишить участников долевого строительства права на отказ от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исключения застройщиком установленных недостатков. Вы внимательно почитайте свой закон", - сказал Коломейцев.

"Вы, наверное, читаете какую-то статью из газеты, потому что, действительно, текст, который передо мной, он как раз говорит о том, что участник долевого строительства до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям", - ответил Николаев.

Действующее законодательство содержит две нормы. Первая - гражданин до подписания передаточного акта на квартиру вправе потребовать от застройщика составления еще одного акта, в котором должны быть указаны недочеты и несоответствия квартиры установленным требованиям. Об этой норме говорит депутат Николаев. Застройщик должен безвозмездно устранить эти недостатки "в разумный срок", либо соразмерно уменьшить цену договора, либо возместить гражданину расходы на устранение недостатков. Вторая норма - до того, как застройщик выполнит одно из этих действий, гражданин мог отказываться от подписания передаточного акта на квартиру.

Внесенный законопроект оставлял первую норму о том, что гражданин вправе потребовать зафиксировать недостатки, но убирал вторую норму о том, что участник долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов.

Эксперты и застройщики, опрошенные "Интерфаксом", назвали две причины, по которым данное нововведение может быть выгодно застройщикам. Первое - платежи за ЖКХ. По закону, бремя уплаты коммунальных платежей переходит от застройщика к покупателю квартиры сразу после подписания передаточного акта на квартиру. Если в квартире есть недостатки, то застройщик их устраняет, а гражданин только после этого подписывает передаточный акт. Плата за ЖКХ была одной из норм, мотивировавших застройщиков на оперативное устранение недостатков.

Вторая причина - штрафные санкции за просрочку сдачи объекта. Если застройщик из-за устранения недостатков не уложился в прописанный в договоре срок на передачу ключей, то покупатель имеет право взыскать с него неустойку. Ее размер рассчитывается исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от цены договора за каждый день просрочки.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку обращал внимание коллег на то, что данный законопроект нуждается в существенной доработке, так как повлечет снижение уровня защиты дольщиков.

"Законопроектом предлагается лишить участника долевого строительства (. . .) права на отказ от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 федерального закона N214-ФЗ. Полагаем, что реализация указанного положения повлечет снижение уровня защиты прав участников долевого строительства", - говорилось в отзыве комитета.

"Была эта дискуссия, я не раз уже комментировал, если в принципе любой пункт этого законопроекта можно читать неоднозначно, мы готовы будем дорабатывать", - заверил коллег депутат Николаев в ходе заседания в среду.

Согласно электронной базе данных парламента, срок доработки законопроекта ко второму чтению - 16 июня.