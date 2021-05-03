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Что произошло за день: понедельник, 3 мая

Голосование парламента Армении, объяснения Владимира Чижова в ЕС и масочный режим в Москве

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Постпреда России вызвали в ЕС из-за санкций против европейцев. Владимир Чижов дал генсекретарю Европейской внешнеполитической службы и генсекретарю Еврокомиссии дополнительные разъяснения о санкционных мерах РФ. Российский чиновник отметил, что важно исправить нынешнюю нездоровую ситуацию в диалоге между Москвой и Брюсселем.

- В РФ за сутки выявлено почти 8,5 тыс. новых случаев коронавируса. За этот период от вируса в стране скончались 336 человек. В Москве суточный прирост составил 2 635. Власти столицы отмечают, что масочно-перчаточный режим в городе пока отменять не планируется, но и вероятность нового локдауна не велика.

- В Еврокомиссии предложили ЕС принимать вакцинированных туристов. Урсула фон дер Ляйен заявила, что также можно было бы разрешить въезд туристам из стран, в которых ситуация с COVID-19 не вызывает особых опасений.

- Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера. Согласно конституции страны, в случае неизбрания премьера через 7 дней проводятся новые выборы.

- РФС и РПЛ проверят жалобы фанaтов "Локомотива" после игры с "Зенитом". В московском клубе заявили, что получили меньше билетов, чем положено по квоте. В "Локомотиве" пожаловались, что болельщиков принудительно на автобусах увезли в центр города, хотя многие приехали на своих машинах, а кто-то потом из-за лишних переездов опоздал на поезд и самолет.

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