В РФ за сутки выявлено почти 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Еще 8 489 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

За сутки от вируса в стране скончались 336 человек. Общее число жертв COVID-19 достигло 111 198.

Поправились и выписаны 4,45 млн человек, в том числе 6 367 пациентов за сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 82 регионах страны. В Москве 2 635 новых случаев COVID-19 за сутки, в Петербурге - 704, в Московской области - 641.

Наименьшее число заражений за сутки зафиксировано в Магаданской области - два случая и Тыве - три, а в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах - не было ни одного нового заболевшего.

С начала пандемии в России было выявлено 4,83 млн эпизодов заражения COVID-19. По этому показателю РФ находится на шестом месте в мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

На первом месте мирового антирейтинга США с 32,42 млн зараженных. Следом идут Индия (19,92 млн), Бразилия (14,75 млн) и Франция (5,71 млн). На пятом месте Турция с 4,87 млн случаев коронавируса.