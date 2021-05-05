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"Вектор" проверит возможность трехкратного введения "ЭвиВакКороны"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" проверяет возможность трехкратного введения вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", чтобы усилить действие антител, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Мы это проверили на животных, трехкратную вакцинацию, (...) эффект прироста и продолжительности иммунитета подвержен, и клинические испытания 1-2 фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакциной сейчас ведутся", - сообщил Рыжиков в эфире в официальном аккаунте Роспотребнадзора в инстаграме.

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Он добавил, что введение третьей дозы для вакцин такого типа - это "всегда естественно". По его словам, третья вакцинация позволит "не только поднять уровень нейтрализующих антител, но и обеспечить высокую аффинность (высокую силу) этих антител".

Рыжиков также добавил, что "ЭпиВакКорона" "в силу своей безвредности достойна ревакцинации и возможно неоднократной, двукратной ревакцинации".

"Мы достигнем достаточного иммунного ответа, в том числе и среди пожилых людей", - сказал он.

"ЭпиВакКорона" стала второй вакциной от COVID-19, разработанной в РФ. Она была зарегистрирована 13 октября 2020 года.

Вакцину вводят двумя дозами с промежутком в 21 день. "ЭпиВакКорону" в апреле подключили к массовой вакцинации населения от коронавируса.

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Александр Рыжиков Вектор ЭпиВакКорона Коронавирус

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