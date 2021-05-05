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Центр Чумакова рассчитывает в мае начать третью фазу испытаний "КовиВака"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Центре имени Чумакова РАН рассчитывают в конце мая начать третью фазу клинических испытаний своей цельновирионной вакцины от коронавируса COVID-19 "КовиВак", заявил "Комсомольской правде" директор учреждения Айдар Ишмухаметов.

Организация уже подала документы, чтобы получить разрешение начать третью фазу испытаний, уточнил он.

По его словам, наличие и уровень антител - это показатели так называемой иммунологической эффективности, способности организма давать один из видов иммунного ответа. "Есть еще эпидемиологическая эффективность, которая показывает способность вакцины защищать в реальной жизни (протективность). Между первым понятием и вторым не надо ставить знак равенства", - отметил Ишмухаметов.

В этом же интервью он сказал, что будет опробовано троекратное введение этого препарата для усиления иммунного ответа при низком уровне антител.

28 апреля Ишмухаметов сообщил, что в Минздрав поданы документы на испытания "КовиВака" на 32 тысячах добровольцев старше 60 лет, а также больных онкологическими, аутоиммунными заболеваниями, диабетом.

25 марта глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил, что третья фаза пострегистрационных испытаний вакцины "КовиВак" по сути началась.

"КовиВак" является третьей зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. Это цельновирионная вакцина, которая содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, она применяется двумя дозами.

Хроника коронавируса. Май.

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КовиВак Центр Чумакова РАН коронавирус Айдар Ишмухаметов Минздрав

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