"Роскосмос" запросил данные зарубежных спутников для отслеживания паводков

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" активировал Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам и запросил данные иностранных спутников ради мониторинга паводков в Иркутской области, сообщили в госкорпорации.

В результате, по данным на 6 мая российское МЧС получило "иностранные данные объемом около 4,3 млн квадратных километров (149 маршрутов)", говорится в сообщении.

За ситуацией в Иркутской области следят и российские спутники, отметили в "Роскосмосе".

На прошедшей неделе госкорпорация по заявкам МЧС России проводиля мониторинг паводков в Башкирии, Забайкальском крае, Самарской области, Пермском крае, Курганской области, Волгоградской области, Иркутской области, Амурской области, Хабаровском крае, Республике Саха, Красноярском крае, ХМАО и на Волжско-Камском каскаде.

С 29 апреля по 6 мая "Роскосмос" передал МЧС данные космической съемки в объеме 851 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам - около 56 тысяч квадратных километров, уточнили в госкорпорации.