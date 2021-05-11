Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

Ликвидированный в Крыму при задержании оказался родом из Узбекистана

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали жившего в Крыму уроженца Узбекистана, который оказал вооруженное сопротивление при попытке задержания, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"Он оказал сопротивление при попытке задержания с использованием оружия и был ликвидирован в доме", - сказал собеседник агентства.

Фотографии с места происшествия опубликованы в фейсбуке. Судя по снимкам, крымчанина пытались задержать в одноэтажном недостроенном доме.

Обыски прошли во вторник в двух регионах Крыма - Советском и Симферопольском. Ликвидирован уроженец Узбекистана - его семья живет в Советском районе, а сам мужчина временно находился в недостроенном доме в симферопольском селе Дубки. Собственника недостроя отвезли на допрос, в доме, где живет крымчанин также прошел обыск, сообщила "Интерфаксу" адвокат собственника Лиля Гемеджи.

"Что произошло в Дубках, наверное, пока сложно сказать. В доме, который принадлежит моему подзащитному Сейдамету Гафарову, - недостроенном, нежилом на сегодняшний день доме - ночевал человек, которого сегодня не стало: Рахимов. У меня пока не было возможности пообщаться со своим доверителем, сейчас он на допросе в Следственном комитете", - сказала юрист.

Кроме того, Гемеджи сообщила, что возбуждено дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"Статья появилась сегодня, и она послужила основанием для обыска в доме Гафарова. К нему пришли якобы как к человеку, который мог что-то знать или что-то скрывать, или у него могли находиться, как сказано в постановлении, какие-то предметы, документы и носители информации, которые имели отношение к Рахимову", - отметила Гемеджи.

Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Крым Россия Узбекистан

Новости

В Госдуме готовят ужесточение законодательства об обороте оружия

В Госдуме готовят ужесточение законодательства об обороте оружия

Суд взыскал с Соболь 1 млн рублей по двум искам Пригожина

Суд взыскал с Соболь 1 млн рублей по двум искам Пригожина
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет помощника военного атташе при посольстве Румынии

Россия вышлет помощника военного атташе при посольстве Румынии

HeadHunter инвестировал в портал с отзывами о работодателях Dream Job

Эксперт предрек Крыму потерю части туристов после пандемии из-за цен

Эксперт предрек Крыму потерю части туристов после пандемии из-за цен

Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием до 21 года

Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием до 21 года

Евгения Ройзмана вызвали в полицию для составления протокола

Нападения в школах

Число жертв стрельбы в Казани достигло девяти

Число жертв стрельбы в Казани достигло девяти

Устроивший стрельбу в казанской школе владел оружием законно

Российский Су-30 сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем

Российский Су-30 сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');