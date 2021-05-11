Ликвидированный в Крыму при задержании оказался родом из Узбекистана

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали жившего в Крыму уроженца Узбекистана, который оказал вооруженное сопротивление при попытке задержания, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"Он оказал сопротивление при попытке задержания с использованием оружия и был ликвидирован в доме", - сказал собеседник агентства.

Фотографии с места происшествия опубликованы в фейсбуке. Судя по снимкам, крымчанина пытались задержать в одноэтажном недостроенном доме.

Обыски прошли во вторник в двух регионах Крыма - Советском и Симферопольском. Ликвидирован уроженец Узбекистана - его семья живет в Советском районе, а сам мужчина временно находился в недостроенном доме в симферопольском селе Дубки. Собственника недостроя отвезли на допрос, в доме, где живет крымчанин также прошел обыск, сообщила "Интерфаксу" адвокат собственника Лиля Гемеджи.

"Что произошло в Дубках, наверное, пока сложно сказать. В доме, который принадлежит моему подзащитному Сейдамету Гафарову, - недостроенном, нежилом на сегодняшний день доме - ночевал человек, которого сегодня не стало: Рахимов. У меня пока не было возможности пообщаться со своим доверителем, сейчас он на допросе в Следственном комитете", - сказала юрист.

Кроме того, Гемеджи сообщила, что возбуждено дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

"Статья появилась сегодня, и она послужила основанием для обыска в доме Гафарова. К нему пришли якобы как к человеку, который мог что-то знать или что-то скрывать, или у него могли находиться, как сказано в постановлении, какие-то предметы, документы и носители информации, которые имели отношение к Рахимову", - отметила Гемеджи.

Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.