В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Испании выявили 11 случаев индийского штамма коронавируса, заявила министр здравоохранения страны Каролина Дариас. Об этом сообщает Associated Press.
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По ее словам, заболевание зафиксировали двумя отдельными вспышками за последние дни.
Она также добавила, что Испания 6 мая отправит в Индию медикаменты, кислород и дыхательные аппараты. Общий объем гуманитарной помощи от Испании составит 7 тонн груза.
Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу россиянам шенгенских виз. В московском генконсульстве страны подчеркнули, что ограничения на поездки в страны Евросоюза продолжают действовать в связи с пандемией коронавируса.