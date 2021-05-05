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В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19

В Испании выявили 11 случаев заболевания индийским штаммом COVID-19
Фото: Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Испании выявили 11 случаев индийского штамма коронавируса, заявила министр здравоохранения страны Каролина Дариас. Об этом сообщает Associated Press.

Хроника коронавируса. Май.

По ее словам, заболевание зафиксировали двумя отдельными вспышками за последние дни.

Она также добавила, что Испания 6 мая отправит в Индию медикаменты, кислород и дыхательные аппараты. Общий объем гуманитарной помощи от Испании составит 7 тонн груза.

Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу россиянам шенгенских виз. В московском генконсульстве страны подчеркнули, что ограничения на поездки в страны Евросоюза продолжают действовать в связи с пандемией коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 05 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Испания коронавирус

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