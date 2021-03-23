РКН счел, что Twitter удаляет запрещенный контент недостаточно быстро

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - После начала замедления скорости работы Twitter в РФ соцсеть начала удалять запрещенный контент, но делает это недостаточно быстро, Роскомнадзор намерен настаивать на полном удалении такой информации, заявили в ведомстве.

"Роскомнадзор сообщает, что после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, "темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные", отмечают в РКН.

"Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым", - говорится в сообщении.

"Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации", - подчеркнули в ведомстве.

Там выразили сожаление, что пришлось прибегнуть к техническим мерам воздействия на социальную сеть. В РКН отметили, что лишь такие меры заставили американскую соцсеть "признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира" и начать удалять ее. Twitter мог бы сделать это "значительно раньше", что "исключило бы столь длительное нанесение вреда" интернет-пользователям в РФ, полагают в ведомстве.

Ранее Роскомнадзором в отношении 3,1 тысячи упомянутых запрещенных материалов на протяжении с 2017 года было направлено администрации Twitter более 28 тысяч требований об удалении, которые были проигнорированы, напомнили в ведомстве.

Замедление работы Twitter в РФ и угроза блокировки

16 марта замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что Twitter будет заблокирован в РФ во внесудебном порядке через месяц, если за это время не начнет исполнять требования ведомства. Он отметил, что для блокировки сервиса в России "технические возможности есть".

Роскомнадзор не исключает замедления с возможной последующей блокировкой работы других соцсетей и интернет-площадок, в том числе Facebook, Instagram, YouTube и других, если они не будут выполнять требования Роскомнадзора об удалении запрещенного в РФ контента, отметил Субботин.

Роскомнадзор 10 марта начал централизованно замедлять скорость работы Twitter в РФ на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров в связи с тем, что соцсеть не удаляет, несмотря на многочисленные требования ведомства, суицидальный, наркотический и порнографический контент. "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства сообщили, что РКН уведомил компанию о замедлении работы соцсети и ее возможной блокировке в РФ в связи с неудалением запрещенного контента, но администрация соцсети пока не отреагировала.

После того, как РКН объявил о замедлении скорости работы Twitter, пользователи интернета начали жаловаться на проблемы с доступом к целому ряду государственных сайтов. В РКН, Ростелекоме и Минцифры заявили, что это никак не связано с действиями в отношении Twitter.

Представитель Twitter заявил The Wall Street Journal, что компании известно о "всеобщем и неизбирательном" замедлении работы сервиса в РФ, связав действия РКН с желанием ограничить общественную дискуссию в интернете. Twitter проводит политику абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, правилами компании запрещена пропаганда суицида и купля-продажа наркотиков, отметил он.