Суд подтвердил взыскание с бывшего менеджмента "Корчмы Тарас Бульба" 164 млн рублей

В начале месяца основателя сети приговорили к двум годам колонии за неуплату налогов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 24 июля подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 22 февраля взыскал бывшее руководство сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" 164 млн рублей налоговых недоимок. Суд отклонил их апелляции.

Долги по налогам взыскали с Юрия Белойвана, Анастасиии Ивановой и Ивана Поффа, которые ранее контролировали ООО "Престиж" (часть сети ресторанов), они привлечены к субсидиарной ответственности. Белойван, которому принадлежало 96,67% "Престижа", должен будет выплатить Федеральной налоговой службе 164 млн рублей, Пофф (руководил предприятием с марта по август 2013 года) - 5,9 млн рублей, Иванова (нынешний руководитель "Престижа) - 5,6 млн рублей. Взыскание будет производиться солидарно.

В январе 2016 года ФНС проверила деятельность "Престижа" за 2011-2013 годы и доначислила компании 53,4 млн рублей налога на прибыль, 59 млн рублей НДС, 40,7 млн рублей налога на имущество организаций, 40,2 млн рублей пеней и 5,7 млн рублей штрафов. Суды подтвердили это решение.

Белойван основал сеть ресторанов украинской кухни "Корчма Тарас Бульба" в 1999 году. Он является правообладателем товарного знака "Корчма Тарас Бульба" и предоставляет товарный знак ресторанам сети, в том числе ООО "Престиж". В сети 17 ресторанов в Москве и по одному в Киеве и Нью-Йорке.

Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года прекратил производство по заявлению ФНС о признании ООО "Престиж" банкротом ввиду отсутствия средств для финансирования процедуры банкротства.

В мае 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение столичного арбитража, который привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Трактир Кирпичики" (Москва, входит в группу компаний "Корчма Тарас Бульба") ранее контролировавших компанию Белойвана, Наталью Акатову и Марию Юдинцеву на общую сумму 139,7 млн рублей.

В начале июля 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима делу об уходе от уплаты налогов на 650 млн рублей.