Владельца сети "Корчма Тарас Бульба" будут судить за неуплату 650 млн рублей налогов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уходе от уплаты налогов в размере 650 млн рублей в отношении владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.

"Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной прокуратуры.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 годы Белойван, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", в целях уклонения от уплаты налогов неправомерно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизил налоговую базу.

Также, уточнили в городской прокуратуре, обвиняемый "организовал отражение в налоговых декларациях ложных сведений о суммах налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации за 2011-2013 годы".

После вручения стороне защиты копии обвинительного заключения дело будет направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу, пояснили в ведомстве.