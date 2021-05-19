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В Уфе выздоровели почти все зараженные COVID-19 студенты из Индии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Уфе на лечении в стационаре остается один из 30 иностранных студентов-медиков, заразившихся коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Башкирии. Новых случаев заражения среди студентов-иностранцев больше не выявили.

В начале мая двадцать студентов из Индии, которые пучатся в Башкирском государственном медицинском университете в Уфе, были госпитализированы с COVID-19. Позднее в больницы поступили еще десять студентов-иностранцев с этим же диагнозом.

Также сообщалось о случаях коронавирусной инфекции у индийских студентов в Ульяновске.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Башкирия Уфа Индия коронавирус Ульяновск

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