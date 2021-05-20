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Пять человек погибли на пожаре в частном доме в Прикамье

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пожар в частном жилом доме в Кунгурском районе Пермского края унес жизни пяти человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в экстренных службах региона в четверг.

"Пожар произошел в ночь на четверг в частном доме в деревне Усть-Турка, погибли пять человек", - сказал собеседник.

Позднее "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СК РФ подтвердили факт пожара и сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

"Во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела женщины - 1948 года рождения, двоих ее дочерей 1972 и 1974 годов рождения, сожителя одной из них и их сына 1998 года рождения", - сказал собеседник.

Видимых криминальных следов смерти на теле погибших не обнаружено, уточнили в пресс-службе. Для установления причин и обстоятельств пожара на месте инцидента работают следователи-криминалисты.

В региональном главке МЧС отметили, что площадь возгорания составила 122 кв. метра.

Пермский край

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