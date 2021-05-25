В отелях Петербурга на время ПМЭФ запретят "шведский стол"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Региональное управление Роспотребнадзора утвердило разработанный городскими властями регламент работы гостиниц Петербурга на время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает во вторник пресс-служба городской администрации; среди этих мер, в частности, - запрет "шведского стола".

Речь идет о комплексе санитарных требований, например, постоянная уборка, санитарная обработка и проветривание общих залов и индивидуальных номеров.

Для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра в местах общего пользования и заведениях общепита должна появиться сигнальная разметка.

"Для проживающих будет запрещено питание по типу "шведский стол" или в форме самообслуживания в ресторанах и кафе гостиниц. Питание персонала должно быть организовано по графику", - говорится в сообщении.

В отелях должны быть установлены оборудование для обеззараживания воздуха, санитайзеры для рук, тепловизоры или бесконтактные термометры. На рабочих местах персонала в точках контакта с гостями должны появиться защитные экраны.

Персоналу, гостям и посетителям отелей должны будут выдавать маски. Заселять гостей планируют в основном в одноместные или семейные номера. Власти рекомендуют размещать членов одной делегации в одном блоке или одной части коридора.

Перед заселением гости должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус, с 25 мая по 5 июня в гостиницах организуют специальные помещения для взятия мазка.

Тестирование на коронавирус пройдет и весь персонал гостиниц. К работе в период ПМЭФ-2021 допустят только тех сотрудников, кто либо привился от коронавируса, либо имеет справку об антителах или отрицательном результате ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до начала форума.

Ранее сообщалось, что иностранным участникам ПМЭФ придется пройти ПЦР-тест на коронавирус не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, а затем - еще один, не позднее суток до посещения площадки форума. Проходить карантин после прибытия в Россию им не нужно.

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня. Форум планируют провести в привычном формате. Президент РФ Владимир Путин намерен лично принять участие в пленарном заседании ПМЭФ.