Росгвардейцам выдадут новую форму к Евро-2020

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге директору Росгвардии генералу Виктору Золотову представили новой формы для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, в которой они будут работать на Евро-2020: обмундирование усовершенствовали с учетом пожеланий личного состава.

Золотов и губернатор Александр Беглов проверили готовность Петербурга к чемпионату, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа войск Росгвардии провели тактико-специальные учения на стадионе "Газпром арена". Они отрабатывали взаимодействие во время матчей, обезвреживали "бомбы" на транспортных объектах, освобождали заложников, организовывали эвакуацию пострадавших с помощью авиации и катеров.

Золотов отметил, что чемпионат мира по футболу 2018 года дал Росгвардии большой опыт по обеспечению безопасности во время масштабных событий, но в ближайшее время количество мероприятий и их перекрестный график создает дополнительную нагрузку на органы правопорядка. Он напомнил, что в июне в Петербурге запланированы торжества по случаю Дня России, акция "Бессмертный полк", Международный военно-морской салон и этапы международного ралли "Шёлковый путь".

"С 20 мая в Санкт-Петербурге создана группировка сил и средств войск, в том числе с привлечением подразделений из других регионов страны. Группировка обеспечит безопасность команд-участниц, официальных делегаций и арбитров УЕФА, а также объектов государственной охраны, в том числе в местах их проживания и проведения тренировок", - говорится в сообщении.

Следить за порядком росгвардейцы будут на стадионах и фан-зонах, объектах транспортной инфраструктуры, водной акватории. Усилен контроль за оборотом оружия и деятельностью частных охранных структур.

Золотов также проверил, как налажены быт и питание сотрудников и военных в пункте временной дислокации и их медицинское обслуживание.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Петербург примет семь матчей турнира: шесть матчей групп B и E и один четвертьфинал.