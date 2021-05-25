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Что произошло за день: вторник, 25 мая

Дата российско-американского саммита, приговор бывшим полицейским за рассылку писем с ртутью, планы строительства "Лахта Центра 2"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Это будут первые личные переговоры президента РФ с американским коллегой.

- Россиянка София Сапега задержана в Минске на 72 часа. По данным МИД РФ, ее подозревают в совершении преступлений по нескольким уголовным статьям в период с августа по сентябрь 2020 года.

- В отношении Алексея Навального возбуждено третье уголовное дело. Его подозревают в оскорблении судьи Веры Акимовой, которая признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана. Также расследуются дела о хищении пожертвований в адрес ФБК (признан в РФ иноагентом) и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

- В России зарегистрировали еще 7 884 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 8 743 человека, умерли 393 пациента. В Москве заболели 2 075 человек.

- Экс-сотрудники МВД получили 14 и 17 лет колонии за рассылку посольствам писем с ртутью. С 2017 по 2019 год они разослали более 200 писем под видом "частицы крымской земли".

- Армения сообщила о перестрелке с азербайджанскими военными на границе. В Минобороны страны сообщили о гибели одного контрактника. При этом азербайджанская сторона отвергает обвинения Армении, а смерть армянского военного объясняет несчастным случаем.

- "Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб "Лахта Центр 2".

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